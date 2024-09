(SZ) Der deutsche Dichter Heinrich Heine hatte alles, wovor es der AfD und ihrer Gefolgschaft graut: Er war gebildet, witzig, voller Esprit, zu allem Übel noch links und entstammte einer jüdischen Familie. Unverschämt selbstbewusst war er auch, einmal dichtete er: „Nennt man die besten Namen, so wird auch der meine genannt.“ Markus Söder hat diesen Satz auswendig gelernt. Neben den Gedichten sind nicht zuletzt Heines naturkundliche Forschungen von bleibendem Wert. So hat er herausgefunden, warum am Loreley-Felsen immer wieder Schiffe im Rhein versinken, und meteorologisch war Heine dermaßen auf Zack, dass er bis heute als der Kachelmann der Spätromantik gilt. Seine berühmteste Untersuchung widmete er einem deutschen Wetterphänomen: „Unser Sommer“, fand Heine heraus, „ist nur ein grün angestrichener Winter, sogar die Sonne muss bei uns eine Jacke von Flanell tragen, wenn sie sich nicht erkälten will.“