(SZ) Es wäre wirklich übertrieben, vom antiken Philosophen Platon aus eine strikte denkerische Linie zu Matthias Platzeck zu ziehen, aber bei einiger Großzügigkeit ließe sich die These riskieren, dass Platzeck in seiner Auffassung vom richtigen Staat auf Platos Schultern steht – etwas wackelig vielleicht, aber immerhin. Der Märkischen Allgemeinen Zeitung hat er kürzlich gesagt, dass die Demokratie eine Anziehungskraft auf die Menschen haben, „also erotisch bleiben“ müsse. Man kann das als fernes und sehr freies Echo dessen auffassen, was Platon einmal als den Wert einer Staatsform anführt. Dieser liege in der Beachtung der Gesetze und im Einverständnis der Regierten mit den Regierenden, der „Homodoxía“. Platzeck ist kein Staatsrechtler, sondern Diplomingenieur für biomedizinische Kybernetik, aber als Mann der politischen Praxis hat er den Zusammenhang von Homodoxía und Erotik in seinen Höhen und Tiefen kennengelernt.