(SZ) Rund 24 Stunden hat Deutschland den Atem angehalten, dann endlich der ersehnte Moment des Aufatmens: Die Maus ist wieder da. Nicht irgendeine Feld-, Wald- oder Mickymaus war verschwunden, etwa im Katzenmagen oder einem Versuchslabor, nein, verschollen war die Titelfigur der „Sendung mit der Maus“, ein pädagogisch hochbegabter Nager, dem die Deutschen den größten Teil ihrer Bildung verdanken. Bis Dienstag stand die Maus als freundlich winkende Statue vor dem WDR-Gebäude in Köln, ein sympathisches Maskottchen, das die Besucher mit demselben Geist empfängt wie die Standbilder Schillers und Goethes, die Maskottchen Weimars, am dortigen Nationaltheater. Dann war die Maus plötzlich weg, so als hätte der Katzengott fette Beute gemacht, doch noch ehe Scholz den Krisenstab einberufen konnte, tauchte sie wieder auf: in Mainz vor der Staatskanzlei. Um ihren Hals hatten Aktivisten der Organisation Campact ein Schild gehängt mit der Aufschrift: „Keine Kürzungen bei ARD und ZDF!“