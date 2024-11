(SZ) Schon der große Philosoph Wilhelm Busch wusste: „Meistens hat, wenn zwei sich scheiden, einer etwas mehr zu leiden.“ Wenn Beziehungen auseinandergehen, gibt es freilich niemals den richtigen Zeitpunkt. Zumindest wird dies das Gefühl des verlassen werdenden Teils sein, sofern er nicht heimlich darauf hoffte, der Partner oder die Partnerin werde von sich aus ansprechen, dass diese Ehe außer dem Betrachten des „Tatorts“ wenig Gemeinsames mehr erkennen lasse. Möchte jemand aber nicht verlassen werden, und das ist meistens der Fall, dürfte der Zeitpunkt der Mitteilung, dass es aus sei, grundsätzlich falsch sein. Egal, ob die Botschaft bei einem Glas Bordeaux Grand Cru am Kamin oder beim Ausräumen der Spülmaschine überbracht wird. Den Moment, in dem sich der oder die zu Verlassende gern anhört, „Du Schatz, du erinnerst dich doch an meine Kollegin mit der wilden Mähne, und da muss ich dir jetzt leider etwas sagen …“, also den Moment gibt es gar nicht.

Umgekehrt bleibt manche Partnerschaft erhalten, weil der verlassende Teil den richtigen Moment gar nicht findet, um sich mitzuteilen, denn dieser existiert ja eben nicht. Das hindert diesen Mann oder diese Frau indessen nicht, dem potenziellen Ersatzpartner mitzuteilen, man habe leider den guten Moment noch nicht gefunden, um der Familie die unerfreuliche Mitteilung zu hinterbringen. Ein gewisser Olaf Scholz hat drei geschlagene Jahre dafür gebraucht. Konzediert man, dass es den guten Moment für ein finales Adieu also gar nicht gibt, so lassen sich doch immerhin noch schlechte von sehr schlechten Momenten unterscheiden. Christian Lindner, dem eigentlichen Abschiednehmer des Ampeldramas, ist es gelungen, den Weltrekord für den schlechtesten Augenblick des Auseinandergehens aufzustellen. Abgesehen vielleicht von jener Stunde, in welcher der Römer Crassus das Triumvirat mit Cäsar und Pompeius verließ, um auf eigene Faust einen Feldzug gegen die Parther zu führen, die ihn und sein Heer umgehend ins Grab beförderten. Dies dürfte, politisch gesehen, wohl auch das Los von Lindners FDP werden.

Jedenfalls, wegen ein paar Spiegelstrichen in einem rechthaberischen Positionspapier Deutschlands Regierung zu zerstören in jenem Moment, in dem die verstörte Nation zu ahnen begann, dass ein orangehaariger Horrorclown sie demnächst den sibirischen Wölfen verfüttern könnte, ist wirklich die hohe Meisterschaft des bad timing. Beziehungsberater widmen sich ausführlich dem Problem, wie es ist, wenn man den richtigen Menschen zur falschen Zeit trifft. Jene, die Lindner zurücklässt, dürften sich gerade die umgekehrte Frage stellen. Sie hätten wohl eine alte Weisheit berücksichtigen sollen: Im Augenblick des Zusammenkommens beginnt bereits die Trennung. Selten hat dies so gestimmt.