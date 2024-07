(SZ) Gerhard Schröder hat Angela Merkel zum 70. ein besonderes Geburtstagsgeschenk gemacht. Er sagte dem Stern: „Von allen politischen Gegnerinnen und Gegnern ist sie eine besondere.“ Dazu möchte man Frau Merkel sofort den herzlichsten Glückwunsch aussprechen. Allerdings sollte sich, wer als besonders ausgewählt wird, besonders rasch fragen, welche Art von Besonderheit damit eigentlich gemeint ist. So erfreulich es erst einmal klingt, als besonders zu gelten, und dabei an besonders klug oder besonders schön zu denken, so abweichlerisch und sektiererisch klingt es, als besonderer Kunde oder besonderer Mitarbeiter aus der Bewertung hervorzugehen. Auch der Satz „Der ist schon besonders“ klingt beim sogenannten Nachhören auf subversive Weise eher gefährlich als schmeichlerisch. Plötzlich lautet die Botschaft an die persönliche Umgebung, es mit einem besonders unberechenbaren oder besonders seltsamen Exemplar unserer Gattung zu tun zu haben und viel Vorsicht bei der Begegnung mit dem etwas anderen walten zu lassen.