(SZ) Paris, natürlich, ist und bleibt die Stadt der Liebe. Zuletzt war Paris allerdings auch die Stadt des Feuerwerks. Wir erinnern uns: Eröffnung der Olympischen Sommerspiele, ein Knall, dann schwebten über der Austerlitz-Brücke Rauchwolken in Blau-Weiß-Rot. Das war Ende Juli, die Pyrotechniker bewahrten allerdings im Sprengstoffköfferchen genügend Material, mit dem sie auch an diesem Samstag noch den Arc de Triomphe einnebelten, bei der sogenannten Parade der Athleten. So geht es seit Wochen, man macht den Fernseher an und sieht bunte Wölkchen über Paris: olympische Eröffnungsfeier, olympische Schlussfeier, paralympische Eröffnungsfeier, paralympische Schlussfeier, jetzt das Defilee der Helden und Heldinnen. Immer wieder Flaggen und Gesichtsbemalung, immer wieder singt, schmettert, intoniert jemand die Marseillaise. Die Olympischen Spiele sind lange vorbei, aber in Paris gehen sie einfach immer weiter. Zum Dank dürfen die fünf olympischen Ringe, die am Eiffelturm angebracht worden sind, noch ein paar Jahre dort hängen.