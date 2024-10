(SZ) Reisen soll ja angeblich nicht nur bilden, sondern auch ein einziges Vergnügen sein, dabei ist es in Wahrheit regelmäßig eine einzige Zumutung. Das Gepäck, der Stau, die Hitze, die Mücken, die Selfie-Stick-Touristen und dann noch die endlosen Missverständnisse, weil man weder den Taxifahrer noch die örtlichen Gepflogenheiten beim Trinkgeldgeben vollumfänglich versteht. Auf Reisen ergeht es einem wie jenem Palmström, über den Christian Morgenstern dichtete: „Palmström reist, mit einem Herrn v. Korf, in ein sogenanntes böhmisches Dorf. Unverständlich bleibt ihm alles dort, von dem ersten bis zum letzten Wort.“ Allerdings gibt es für die Palmströms dieser Welt eine Anlaufstelle, die bei freiwilligen oder unfreiwilligen Reisen in böhmische Dörfer das Leid zu lindern weiß: die Internetseite des Auswärtigen Amts.