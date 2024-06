(SZ) Wie groß die Sehnsucht nach Sicherheiten ist, lässt sich an zwei kleinen Modewörtern ablesen, final und tatsächlich. Es vergeht kaum ein Tag, an dem in deutschen Vorstandsrunden und Bürokolossen nicht irgendein finales Dokument aufgesetzt werden müsste. Bei „Präsentation_final“ bleibt es selten, es folgen „Präsentation_final_2“, „Arbeiten_am_Limit_7“, „Kein_Bock_mehr_pdf“ und andere von Ermattung zeugende Schriftstücke. Wenn die Sache dann tatsächlich zu den geistigen Akten gelegt werden kann, dann beginnt bestimmt nicht der Feierabend, sondern das finale Buchen des Herbsturlaubes. Denn in diesem Jahr fliegt die Familie tatsächlich mal wieder rüber in die Staaten, um von dort aus mit dem Camper weiter Richtung Mexiko zu fahren, ein echtes Abenteuer nach Jahren der Askese und Spaßbefreiung. Und tatsächlich ganz ohne jede Flugscham, Camperscham und Touristenscham. Weil man dieses Jahr mit den Kräften am Ende ist. Das wird mit Sicherheit großartig.