(SZ) Warum macht der Mensch so ein Bohei ums „Greifen“? Ständig müssen wir alles im Griff haben: unser Leben. Unsere Probleme. Unsere Gegner. Und dazu als Beigaben des täglichen Unfugs, der an allen Ecken lauert: natürlich auch unsere Finanzen, unsere Termine und unser Gewicht, sprich die tagesaktuelle Diät. Bei Politikern, könnte man jetzt kalauernd anschließen, spricht man von Diäten, die in den Griff bekommen werden müssen– aber das ist eines der wenigen Dinge, bei denen das klappt, weil es sich um die einzige Berufsgruppe handelt, die über ihre eigene Lohnerhöhung abstimmen darf. Egal. Auf jeden Fall ist etwas Wichtiges passiert, als der aufrechte Gang erfunden wurde, damit der Mensch nicht länger mit seinen Greifwerkzeugen herumkrabbelt, statt sie fürs entschlossene Zupacken zu nutzen. Das hat mit Sensen und Sicheln, mit Hämmern und Eimern so gut geklappt, dass der Mensch auch sprachlich mittlerweile nach allem greift, was ihm in die Quere kommt.