Die Nato findet, dass es in Deutschland zu wenig Raketen gibt. Die Ampel will diese „Lücke“ nun schließen, auch weil sie sich mit Lücken auskennt.

(SZ) Kaum ist man von der Europameisterschaft und der Zahnlücke von Niclas Füllkrug genesen, tut sich schon wieder eine neue Lücke auf: die Fähigkeitslücke. Der Verteidigungsminister Boris Pistorius, der Deutschland kriegstüchtig machen will (oder war es der Kriegsminister Pistorius, der Deutschland verteidigungstüchtig machen möchte?), hat sie zwar nicht entdeckt, nimmt sie aber sehr ernst, wie er sagt. Die Fähigkeitslücke bezieht sich nicht auf die Regierungsfähigkeit der Ampelkoalition – da wäre sie unschließbar – , sondern darauf, dass die Nato in Deutschland keine Raketen hat, die tief nach Russland fliegen können. Deswegen müssen solche Raketen jetzt oder zumindest bald her, weil der Russe solche Raketen hat. Wenn beide Seiten viele Raketen haben, mit denen sie sich gegenseitig treffen können, nennt man das Abschreckung. Wenn eine Seite aber meint, die andere habe mehr und stärkere Raketen, dann sehen Generale, Sicherheitsexpertinnen sowie grüne Pazifisten a.D. eine Lücke. Lücken müssen, das wissen auch Zahnärzte, Finanzminister (Haushaltslücke!) und Lehrerinnen (Wissenslücke!), geschlossen werden.