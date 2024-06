(SZ) Ob es eine gute Idee der Menschen vor 10 000 Jahren war, wilden Katzen Kost und Logis zu gewähren und sie zu Haustieren zu erziehen, ist bis heute umstritten. Fragt man Mäuse, so stellt sich schnell heraus, dass die Hauskatze bei ihnen so beliebt ist wie die Grünen in Thüringen, und jeder halbwegs vernünftige Hund steht täglich vor der Frage, ob die Katze oder der Briefträger der größere Feind ist. Bessere Karten hat die Hauskatze bei den Menschen, jedenfalls gibt es nicht wenige, die ein Leben ohne Mieze für so sinnlos halten wie Loriot das Leben ohne Mops. Jedes Maunzen und Miauen ist Musik in ihren Ohren, und es kümmert sie nicht, dass die Katze in den vergangenen Jahrtausenden gewaltig vom Kurs abgekommen ist. Im alten Ägypten schützte sie Kornspeicher vor Mäusen und anderen Mitessern, das war ein sinnvoller Job, den sie als Dienerin der Menschen verrichtete. Inzwischen hat sich das Herrschaftsverhältnis gedreht. Heute ist es in der Regel die Katze, die das letzte Wort hat. Sie regiert als kapriziöse Alleinherrscherin, der ein oder mehrere Menschen zu Diensten stehen, um sie mit erlesenen Speisen und Katzenmusik zu versorgen. Versagen die Lakaien, reagiert die Katze ebenso ungnädig wie jeder menschliche Despot.