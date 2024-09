(SZ) Seit der Kür des Kanzlerkandidaten Friedrich Merz steht eine Frage im politischen Raum, die viele andere dort herumstehende Fragen verdrängt hat: Wie wird die CDU/CSU-Fraktion künftig im Bundestag auftreten? Mit Gefühl oder mit Hard-Rock-Power? Fest steht immerhin: Beide Parteien sind tief im christlichen Glauben verankert, was ja schon den Parteinamen zu entnehmen ist. Zudem gehören Rauch und Feuer zur katholischen Messe dazu. Der entscheidende Hinweis, wie Pyrotechnik bei Reden von Abgeordneten beider Parteien künftig eingesetzt werden sollte, könnte von einem Liveauftritt der neuen Partnerband der großen deutschen christlichen Parteien abgeleitet werden: Richtig, es geht um AC/DC. Die Analogien im Namen sind unübersehbar. Und was könnte das politische Geschäft treffender charakterisieren als die Abkürzungen für Wechselstrom und Gleichstrom? Als Symbol der Gestaltungsmöglichkeiten: Mal geht etwas, mal geht nichts. Wer jetzt aber fragt, was Hard Rock mit der Bekanntgabe des Kanzlerkandidaten der Union zu tun haben soll, der hat dem Wechselstrom-Staatsmann Markus Söder nicht zugehört.