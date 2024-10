(SZ) Wie um vieles andere muss man sich auch um das Sprichwort Sorgen machen. Es wird zunehmend schwieriger, die handliche Volksweisheit in die Unterhaltung einzumischen, ohne ihr dann in einen erkalteten Resonanzraum nachzuhorchen: Entweder die Zuhörer sind zu jung, um schon davon mal gehört zu haben, dass man die Sterne nicht vom Himmel holen kann, und wundern sich über so viel Pessimismus: Das wird schon klappen, wenn sich Elon Musk der Sache annimmt und Präsident Trump das Projekt unterstützt. Oder es handelt sich um kritisch aufgestellte Boomer, bei denen jede Floskel Alarm auslöst. Dann steht man mit der glasklaren Einlassung, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt, vor der undankbaren Aufgabe, diese auf Naturbeobachtung und Küchenpsychologie beruhende These jetzt einmal durch den KI-Faktencheck zu jagen.