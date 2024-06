(SZ) Man muss kein alttestamentarischer Polterprediger sein, um zu erkennen, dass die Welt insgesamt eine verlässliche Heimat für Plagen aller Art geworden ist. Historiker werden einwenden, dass dies immer schon so war. Instagram-Zeitzeugen wiederum würden entgegnen, dass es aber nie zuvor so schöne Bilder von diesen Plagen gegeben habe. Und das Kreischportal X (vormals Twitter) bestätigt ohnehin stündlich, dass es die achte Plage der Menschheit ist. Am Ende steht man vor diesem Sturm aus Zorn und Kreischerei und wünscht sich in ein Schneckenhaus, dessen kantenlose Architektur ja auf den berühmten kantenfeindlichen Architekten Friedensreich Hundertwasser zurückgeht. Das weiß heute kein Mensch mehr. Es kennt ja auch keiner mehr Günter Eich, den gefühlvollen Dichter des großen Gartens Erde, der einen schönen, traurigen Satz über die Metaphysik der Schnecke schrieb: „Manchmal weiß ich, dass Gott am meisten sich sorgt um das Dasein der Schnecke. Er baut ihr ein Haus, uns aber liebt er nicht.“ Aber hier muss man sich auch schon wieder zur Ordnung rufen, denn es ist ja nicht so, dass es unter den Schnecken nicht auch soziale Unterschiede gibt – nein, man muss klar und ohne sozialdemokratische Tünche arbeiten: Es gibt auch unter den Schnecken ein dramatisches Wohlstandsgefälle, insbesondere auf dem Wohnungsmarkt. Nur wenige Schnecken mit Häusern stehen einem Heer von Nacktschnecken gegenüber.