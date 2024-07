(SZ) Damit ein kleines Elend nicht zur großen Sorge wird, sollte man es klar abgrenzen. Am besten durch zwei gut sichtbare Ortseingangsschilder an der B27, dann gehen die Leute zumindest vom Gas und rattern nicht mit 100 Sachen durch. Elend liegt landschaftlich reizvoll, am Fuße des Brockens im Harz, und beherbergt die wohl kleinste Holzkirche Deutschlands. Doch gibt der Ortsname Anlass zu Kummer (wie wohl auch Kummer an der B5 in Mecklenburg-Vorpommern vergleichbares, haha, Elend gewohnt ist). Es sind die Kalauer, unter denen man hier leidet, und manche belassen es nicht dabei: Immer wieder klauen kriminelle Spaßvögel das Ortsschild, ein Schicksal, von dem wohl auch Paradies, Biere und Kneipe nicht verschont bleiben. Man will sich gar nicht ausmalen, wie viele Verkehrsschilder bei Razzien in deutschen Partykellern wieder auftauchen würden und welche schlechten Scherze dabei ans Licht kämen. Wobei man sich fragt, warum jenseits der neugotischen Holzkirche ausgerechnet Elend so attraktiv ist, dass man es unbedingt bei sich zu Hause haben wollte. Oder zielt das Interesse auf die Ortsverneinung auf der Rückseite, mit der man immerhin dem erfolgreich bewältigten Gang durchs persönliche Jammertal huldigen könnte? Aber auch hier sollte man sich nicht zu früh freuen, Sorge ist nicht fern, sieben Kilometer der B27 folgend und dann links. Wenn es blöd läuft, ist es schon am Ortsausgang ausgeschildert.