Es musste so kommen: Jemand züchtet eine Kirsche ohne Kern, um mehr Platz für Vitamine zu schaffen. Aber wollen wir es uns mit der Natur wirklich so einfach machen?

(SZ) Als erster Obstplantagenbesitzer der Weltgeschichte betätigte sich, nachdem er im Universum das Licht angeknipst und das Gerümpel beiseitegeräumt hatte, ein gewisser Herr namens Der liebe Gott. Er formte zur allgemeinen Erheiterung zwei Knetfiguren, die er zwischen seinen Zuchtgewächsen herumtollen ließ. Die eine hörte auf den Namen Adam, und die aus ihrem überschüssigen organischen Material geformte Dame in dieser sehr misogynen Geschichte sollte von späteren Generationen nur als „Cheri Cheri Lady“ besungen werden. Die Sommer verliefen unbeschwert, allerdings auch etwas anregungsarm, weshalb die Lady und Adam bald am Baum der Erkenntnis munteres cherry picking betrieben. Der Allwissende war verärgert, also verscheuchte er die beiden aus seinem Obstgarten und sprach: Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, und wenn du einen Kirschkern verschluckst, wird in deinem Bauch ein Baum zu wachsen beginnen.