(SZ) Am 7. November 2023 – also ziemlich genau vor einem Jahr – hat sich im Schicksalsmonat der Deutschen etwas ereignet, das ungewohnt unbeachtet geblieben ist. Wahrscheinlich, weil das Ereignis „Kleine Anfrage“ heißt. Nun aber, mit Blick auf das dramatische Ende der Ampelkoalition, steht die Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion an die Bundesregierung in einem neuen Licht. Wie in jeder scheiternden Beziehung hat sich ja bei den meisten Streitanlässen der Koalition vieles ums Geld gedreht, weil sich gute Absichten und schlechte Möglichkeiten unversöhnlich gegenüberstanden. Der seinerzeitige Finanzminister Christian Lindner hatte immer den Fuß auf der Schuldenbremse, bis der Koalitionsbus keinen Meter mehr vorwärtskam.