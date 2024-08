(SZ) Jetzt mal ernsthaft und vor allem ohne Ressentiments und die obligatorische Häme: Wespen sind schön. Gemeint ist hier selbstverständlich die Deutsche Wespe (Vespula germanica), deren edle Gestalt andere Wespen, vor allem jene mit Migrationshintergrund, plump wie Erdhummeln (Bombus terrestris) aussehen lässt. Ihre schwarz glänzenden Facettenaugen sind betörend und haben schon manchen Jüngling ins Verderben gelockt, und die schlanke Wespentaille stürzt jedes Supermodel in Selbstzweifel. Am meisten aber besticht das Topdesign in Schwarz-Gelb, das den Wespenkörper zu einem Pop-Art-Kunstwerk macht. Übrigens sind die Deutschen Wespen allesamt Fans von Borussia Dortmund, einige von ihnen, vor allem die Königinnen, spekulieren mit BVB-Aktien und sind jetzt verschnupft wegen des Verkaufs von Niclas Füllkrug. So anmutig sind Wespen, dass jeder Poet beim Gedanken an sie ins Reimen kommt. Der Dichter Georg Britting hat gar liebestriefende Wespen-Sonette geschrieben, in denen er schwärmt: „Die Wespe trinkt. Bei jedem Zuge rührt/ Die Brust sich ihr, spannt sich das enge Mieder,/ Das ihre fräuleinshafte Hüfte schnürt.“ Tja, das klingt ein wenig patriarchalisch, man wird es vielleicht nicht auf Schulfassaden schreiben. Über dem Einflugloch eines Wespennests aber macht es sich gut.