(SZ) Die Würde eines Ehrendoktors für besondere Verdienste wird nicht oft verliehen. Dabei sind so viele Titelträger denkbar, die sich eine Universität aussuchen könnte. Gäbe es etwa eine bessere Kandidatin als Sahra Wagenknecht, um eine solche Auszeichnung durch die Allgemeine Militärakademie der Russischen Streitkräfte in Moskau entgegenzunehmen, für ihre unbestreitbaren Verdienste zur Rechtfertigung einer berühmten Spezialoperation? Und wo ist die Hochschule, die Professor Dr. Dirk Oschmann, der sich wie wenige andere für das Lamento im Lande einsetzt, endlich auch einen zusätzlichen Ehrendoktor ans Revers heftet? Stefan Raab und Dieter Bohlen wären natürliche Anwärter aus dem Unterhaltungssektor, denen die Verleiher Dank für ihren in langen empirischen Forschungen erbrachten Nachweis ausdrücken, dass Karrieren im deutschen Fernsehen durch geringstmöglichen Einsatz von Verstand eine maximale Erfolgskurve einschlagen können.