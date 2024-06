(SZ) Neben der Leber, die Biertrinker und Freunde anderer alkoholhaltiger Erfrischungsgetränke als ihr Zentralorgan betrachten, steht das Herz im Beliebtheitsranking des menschlichen Innenlebens ganz oben. Die Literatur, vor allem ihre Gattungen Lyrik und Liebestragödie mit tödlichem Ende, käme ohne Herz schnell an ihre Grenzen, denn jenseits aller Herzensangelegenheiten lauern nur so öde Themen wie Sinn des Lebens, Mord, Habgier, Sachsen, Krieg und Frieden sowie Ärger in der Familie. Kein Mensch möchte das lesen, wohingegen jedem Fühlenden das Herz aufgeht, wenn er hört: „Du bist verschlossen in meinem Herzen, verloren ist das Schlüsselein, du musst für immer drinnen sein.“ So herzallerliebst, wenngleich ein wenig besitzergreifend, besang man im Mittelalter die Liebesdinge. Die Romantiker, schwärmerisch wie sie nun mal waren, wollten sich da nicht lumpen lassen, schon gar nicht Joseph von Eichendorff, der die Wirkung frischen Verliebtseins auf die inneren Organe lyrisch überprüfte: „Herz, mein Herz, warum so fröhlich, so voll Unruh und zerstreut?“ Bei Heiner Müller klingt die Leidenschaft geringfügig nüchterner: „Darf ich Ihnen mein Herz zu Füßen legen?“ Antwort: „Wenn Sie mir meinen Fußboden nicht schmutzig machen.“