Mag sein, dass die Politik an den Stammtischen nicht sehr gut wegkommt. Die CSU ficht das nicht an, weil sie für alles eine Lösung hat: Sie richtet einfach selbst einen ein.

(SZ) Vom politischen Berlin wird gerne behauptet, es sei eine eigene Welt fernab der Wirklichkeit, entrückt von den Problemen des kleinen Mannes. In den Kreisen derjenigen, die sich genau deswegen dort wohlfühlen, das aber keineswegs zugeben wollen, ist die „Berliner Blase“ oder „Bubble“ ständig Thema. Die hashtagtaugliche Selbstreflexion der eigenen Entrücktheit entlastet das schlechte Gewissen; ungefähr so wie das auf Instagram geteilte Foto der frisch gelieferten Bio-Gemüsekiste nach dem spätabendlichen Besuch bei McDonald’s. In Bayern jedoch, wo Sünden noch ordentlich und nicht bloß online gebeichtet werden, ist man längst weiter. Die CSU hält sich mit Bubble-Reflexionen nicht auf, sondern löst das Nähe-Distanz-Problem zwischen Bürger und Politik höchst effizient, indem sie die Welt da draußen im Inneren der Blase einfach nachbaut.