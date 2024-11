Noch mal frühmorgens aufstehen, wegen eines Boxkampfs. Noch mal so tun, als wäre gestern. Aber nicht mal der Comebacker Mike Tyson ist imstande, die Zeit einzufangen.

(SZ) Viele unauslöschliche Erinnerungen der Boomer-Generation haben mit dem Fernsehgerät zu tun. Das war in den Siebzigern noch eine Attraktion. Die Welt war ein Mosaik aus Fernsehereignissen, so einprägsam, dass viele der Zeitzeugen noch wissen, wo sie waren, als Willy Brandt das Misstrauensvotum überstand und Uri Geller die Löffel bog. Als Ali gegen Foreman boxte. Oder boxte Ali gegen Frazier? Egal, auch wer sich an Alis Gegner nicht erinnern kann, erinnert sich daran, „für Ali“ aufgestanden zu sein. Der Weckdienst der Bundespost war zu diesen Anlässen ausgebucht. Gern erzählen Menschen, wie sie als Kind von den Eltern aus dem Schlaf geholt wurden und ein Bettenlager vor dem Röhrengerät aufschlagen durften. Es waren die Siebziger, eigentlich die Zeit der Abgrenzung gegen die Altvorderen. Aber bei großen Fights versammelten sich die Generationen vor dem Fernseher. Wie ambivalent das Leben ist: Auf dem Bildschirm prügeln Boxer aufeinander ein. Vor dem Bildschirm kuschelt sich das Publikum aneinander.