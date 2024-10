(SZ) Der Chef m/w/d gehört neben dem Papst, der Talkshowmoderatorin und dem Linksintellektuellen (Rechtsintellektueller ist ein Widerspruch in sich) zu den meistüberschätzten Wesen. Zum einen überschätzt sich der Chef gerne selbst. Weil er Chef geworden ist, glaubt er, er sei besser, klüger, stärker als die anderen. Die Chefin glaubt das prinzipiell auch, hat aber nachts stärkere Selbstzweifel. Dabei ist die Zahl der Chefs ziemlich groß, die Chef geworden sind, weil gerade kein anderer da war, weil einer schon immer da war, weil es jemanden zu verhindern galt oder weil sich die Chefmacher über zwei stritten und dann die Dritte nahmen. Am meisten überschätzen sich Chefs, die Chef geworden sind, weil sie die Firma geerbt haben. Allerdings werden Chefs auch oft von denen überschätzt, die ihnen untergeben sind. Chefs sind nie so durchsetzungsfähig und wichtig, wie sie sich selbst gerne nehmen. Jeder Chef hat mindestens noch einen Chef über sich – der Geschäftsführer den Aufsichtsrat, der Aufsichtsrat die Firmeneigner, die Firmeneigner Gott oder wenigstens Twitter, also X. Letzteres hat Elon Musk über sich, der wiederum ein devoter Diener des Großen Ballaballa ist.