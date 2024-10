(SZ) Ach, schon wieder Geburtstag! Für Kinder mag das ja schön sein, vorausgesetzt, das Geschenkvolumen ist deutlich größer als das der Nachbarslümmel und der Kindergeburtstagsclown benimmt sich weniger peinlich als die eigenen Eltern. Manche Erwachsene hingegen sehen ihrem Geburtstag wie einer Wurzelbehandlung beim Zahnarzt entgegen, vor allem, wenn die Menge der Kerzen auf der Torte so groß ist, dass der Jubilar nach dem Ausblasen eine Sauerstoffdusche benötigt. Noch schlimmer ist so ein Jubiläum für die Angehörigen, Freundinnen und Freunde, weil in puncto Geschenke mittlerweile Maßstäbe gelten, die jedes Präsent, das den Schenkenden nicht ruiniert, zum peinlichen Almosen machen. Es lässt sich nun mal nicht ignorieren, dass der indische Geschäftsmann Anil Ambani seiner Frau Tina eine 80-Millionen-Dollar-Yacht zum Fünfzigsten spendiert hat. Angesichts dessen hat der Schnellkochtopf als Geburtstagsgeschenk für die Gattin seinen einst tadellosen Nimbus eingebüßt und erfreut allenfalls den Scheidungsanwalt.