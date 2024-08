(SZ) Der Ernst als solcher hat ein Comeback hingelegt, wie es ihm lange niemand zugetraut hatte. Wann genau es damit losging, ist im Rückblick wie immer schwer zu sagen. Spätestens zu Silvester 2020 aber stand der Ernst auf seiner Terrasse mit einem Glas Sekt in der Hand und blickte mit verlässlich finsterem Blick in die Welt, er blickte auf das mächtige Feuerwerk, und vor allem blickte er auf ein insgesamt gelungenes Jahr zurück. Niemand Geringeres als die Kanzlerin hatte ihn im Munde geführt, als sie sagte: „Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.“ Überhaupt sprachen alle durchaus respektvoll vom „Ernst der Lage“, und mit Veröffentlichung einer Jugendstudie wurde sogar sämtlichen Teenagern eine „neue Ernsthaftigkeit“ attestiert. Mochte die freiwillige Feuerwehr Nachwuchsprobleme haben oder das Friseurhandwerk, der Ernst hatte keine. Er sah Raketen in allen Farben am Himmel zerplatzen und unterdrückte beim Gedanken an die Zukunft, ja, an seine Zukunft, mühevoll ein Lächeln. Was würden die Nachbarn denken!