(SZ) Bei einem Ranking der Top-Organe würde das Gesäß schlecht abschneiden. Lunge, Herz, Gehirn, Darm, Haut – liegen allesamt in der Bedeutung als überlebenswichtige Bauteile unseres Körpers weit vorn. Der Po findet bei Infografiken zu den wichtigen Organen überhaupt keine Erwähnung. Wohl deshalb, weil der Po vulgo Hintern vulgo Arsch überhaupt kein Organ ist, sondern „ein ausgeprägtes Körperteil am Ende des Rumpfes“ darstellt, wie Wikipedia in aller gebotenen Sachlichkeit festhält. Wenn man sich die Regio glutea, also die Gesäßregion, genauer ansieht – was nicht nur, fachlich legitimiert, beim Arzt, sondern mehr oder weniger ständig bei jeder Art von menschlicher Begegnung geschieht – stellt der Po eigentlich nur den Abschluss der Beine dar, gewissermaßen die runde Apsis unserer tragenden Körpersäulen. Eigentlich sollte damit zu dieser Region alles gesagt sein. Es sei denn, man verirrte sich in ästhetischen Kategorien, die hier nichts verloren haben – ungeklärt bleibt, warum bei jeder Gelegenheit ein solcher Bohei um die Regio glutea gemacht wird. Und zwar immer dann, wenn viel, wenn nicht gar alles auf dem Spiel steht.