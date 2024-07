(SZ) Der These, dass man Äpfel nicht mit Birnen vergleichen könne, wird gerne die These entgegengehalten, dass man genau das tun müsse. Wie sonst sei es möglich, beider Wesen zu erkennen und die Unterschiede zu sehen? Die Äpfel und Birnen der volkstümlichen Schlafforschung und der daraus resultierenden populären Verhaltenskunde sind die Eule und die Lerche. Sie repräsentieren in schöner und eingängiger Bildhaftigkeit zwei höchst unterschiedliche Menschentypen und deren je eigentümliches Schlafverhalten. Auf der einen Seite haben wir die Eule, also den Langschläfer, der auf diese Weise kompensiert, dass er vorher die Nacht zum Tag gemacht hat, auf der anderen die Lerche, den Frühaufsteher, der die Nacht dafür genutzt hat, wofür sie seiner Ansicht nach gemacht ist, nämlich zum Schlafen. (Der Schlagertext, wonach die Nacht „nicht allein zum Schlafen da“ sei, bestätigt diese Regel, indem er die Ausnahme aufführt.)