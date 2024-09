(SZ) Was eint die Deutschen in Ost und West, den Brandenburger AfD-Wähler und die Freiburger Grünen-Stadträtin, die Berliner Ohrringdesignerin und den Landshuter Schweinebauern, den Bautzener Rentner und die Starnberger Millionärstochter? Ganz richtig, sie alle sind, nicht dauernd, aber oft unzufrieden. Unzufrieden damit, dass es nicht so läuft, wie es soll, dass andere mehr haben als sie, mehr Geld, mehr Glück, mehr Freunde, mehr Insta-Follower, mehr Dirndl fürs Oktoberfest, mehr überhaupt. Mehr mehr. Unzufriedenheit ist der Geschmack dieses Jahrzehnts. Er wird privat und öffentlich verbreitet, Unzufriedene beherrschen die Talkshows, nörgeln auf den Kabarettbühnen, bevölkern die Buchmessen, wo unzufriedene Autorinnen mit unzufriedenen Feuilletonredakteuren über den nicht zufriedenstellenden Zustand des Privatlebens, der Arbeit und der Politik räsonieren. Nie ist die Apokalypse ganz fern. Allgemeines Übeldraufsein ist die Basis von Wahlentscheidungen, Weltverurteilungen und Selbstüberschätzung (viele Unzufriedene halten andere Unzufriedene für nicht nur nervig, sondern auch für doof).