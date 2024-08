(SZ) Unermessliche Schätze liegen auf dem Boden der Meere, Gold, Silber, alte Münzen und Edelsteine satt. Genug, um damit sämtliche Bundesautobahnen zu pflastern und die kostenlosen City-Parkplätze der FDP gleich dazu. Im Juni 1708 versenkten britische Kriegsschiffe vor Cartagena die spanische Galeone San José, die 344 Tonnen Gold- und Silbermünzen nebst 116 Kisten voller Smaragde geladen hatte. Wo das Wrack liegt, weiß man mittlerweile, und seitdem streitet die kolumbianische Regierung mit Spanien, US-amerikanischen Investoren sowie dem indigenen Volk der Qhara Qhara, wem die Preziosen gehören und wer sie bergen darf. Aber der Schatz der San José und sämtliche anderen im Meer versunkenen Beutestücke der legalen und illegalen Piraterie sind Peanuts gegen die Kostbarkeiten, die der Frachter Tokio Express am 13. Februar 1997 vor der englischen Küste verlor. An diesem Tag spülte eine Monsterwelle, unheilvoll wie ein Thüringer Wahlabend, 62 Container von Bord, und in einem – Achtung, der folgende Inhalt könnte verstörend wirken! – befanden sich 4 756 940 Lego-Teile. Was für ein Verlust: Mehr als vier Millionen Partikel des Lego-Universums für die Fische, die sich einen Spaß daraus machten, Legoland als submarine dänische Stadt nachzubauen.