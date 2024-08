(SZ) Sie alle haben es getan. Vor einem Jahr schrieb der Kollege K. in der Stuttgarter Zeitung, dass die Welt aus den Fugen sei und man weit zurückblicken müsse, um ein vergleichbares Aus-den-Fugen-Sein vorzufinden. Kürzlich beobachtete die Kollegin S. in diesem Blatt, dass die Welt aus den Fugen sei, es im Raum Starnberg, Pöcking und Feldafing aber Künstler gebe, die zusammenzuhalten suchten, was auseinanderfällt. Die Kollegen P. und F. sagten im Podcast BörsenWoche, es reiche schon ein kurzer Blick aufs Handy, um zu wissen, dass die Welt aus den Fugen sei. Der Kollege B. ging noch weiter. Für die Cannstatter Zeitung wollte er von Mathias Richling wissen, wie wir uns einmischen könnten, damit die Welt nicht noch mehr aus den Fugen gerät. Richling darauf: „Ach, du liebe Zeit.“ Was K., S., P., F. und B. nicht ahnten: Ihre Papiere sind in Gefahr. Der Entertainer Harald Schmidt würde nämlich allen Journalisten, die sagen „Die Welt ist aus den Fugen“, gern den Pass abnehmen.