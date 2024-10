(SZ) Herbert Marcuse, der Lieblingsphilosoph der zornigen Jugend vor fast sechzig Jahren, hatte ein Motto, das sogar auf seinem Grabstein steht: Weitermachen! Nun können derartige Imperative für den einen Segen, für den anderen Fluch sein – eine dialektische Binse, die ideengeschichtlich direkt zu Richard David Precht führt. Precht ist der Lieblingsphilosoph der Podcast-Hörer unserer Tage. Eine Zeit lang sah es so aus, als würde in seinem Fall aus dem Weitermachen nichts werden, weil Precht vor einiger Zeit im Einklang mit seinem Freund und Mitpodcaster Markus Lanz reichlich unfrische Scheinwahrheiten über orthodoxe Juden in die Welt geworfen hatte. Dafür hat sich Precht entschuldigt und nun ist er wieder da, warum auch nicht. Auf der Frankfurter Buchmesse konnten ihn seine Freunde und Leser in einem Interview bei seiner Lieblingsbeschäftigung erleben, die Philosophie auf jenes handhabbare Mittelmaß zu trimmen, aus dem Prechts Bücher ihren Wiedererkennungswert schöpfen.