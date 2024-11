(SZ) Wer da glaubt, ein Tag sei wie der andere und die Zeit verrinne in grauer Eintönigkeit, der sollte sich einmal den 9. November genauer ansehen. Was er dank der Novemberrevolution, dem Hitlerputsch, der Reichspogromnacht und dem Fall der Mauer für uns Deutsche bedeutet, wissen die meisten. Dass an einem 9. November aber auch Brahms’ zweites Klavierkonzert uraufgeführt wurde (1881), der Schweizer Politiker Ambrosius Schlumpf zur Welt kam (1573) und in Japan der 15. und damit letzte Shogun des Tokugawa-Shogunats abdankte (1867), gibt dem Tag eine Tiefe, die man ihm nicht zugetraut hätte. In kirchlicher Hinsicht punktete er bisher hauptsächlich damit, dass Papst Silvester I. am 9. November 324 die Lateranbasilika, die Mutter aller Kirchen, eingeweiht haben soll. Das war also vor 1700 Jahren und hat Papst Franziskus bewogen, jetzt noch eins draufzusetzen: Der 9. November gilt künftig als Gedenktag für die Alltagsheiligen.