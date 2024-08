In besseren Restaurants gibt es schon vor der ersten Vorspeise was zu essen, nämlich ein Amuse-Gueule. Weil es sich mit dem Klang der französischen Sprache zur deutschen in etwa so verhält wie mit Coq au Vin zu Hühnergeschnetzeltem, heißt dieser Gruß aus der Küche wörtlich übersetzt so viel wie „Freude des Mundes“ oder „Freude des Mauls“, was erklärt, wieso ihn niemand so nennt. Während ein solcher „Gruß aus der Küche“ jedenfalls uneingeschränkt positiv zu bewerten ist, verhält es sich mit dem „Gruß aus dem Urlaub“ durchaus anders. Den gibt es zwar in ähnlich vielen Variationen wie das Amuse-Gueule, aber anders als im Restaurant geht es keineswegs immer darum, dem Empfänger eine Freude zu bereiten. Manchmal hat der Absender anderes im Sinn, zum Beispiel, den eigenen Serotoninspiegel nach oben zu treiben.