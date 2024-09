(SZ) Leute, die sagen, die Zeiten seien schlecht, haben keine Ahnung von den neuen KI-Zeiten. Früher fragten die Leute: Hast du eine Lösung für dieses Problem? Und die langweilige Antwort lautete immer: Nein, aber frag doch mal den Werner oder die Ursula. Und die sagten dann, man solle doch lieber den Horst fragen. Das war aber der, der sie empfohlen hatte und hinter vorgehaltener Hand nur Horst, der Ahnungslose, genannt wurde. Und heute? Heute gibt es für jedes Problem immer die passende Lösung. Jeder kennt sie und jeder hilft mit Freuden, weil sie so genial einfach ist. Man braucht nur so zu tun, als denke man nach, um dann mit einem Heureka-Lächeln zu sagen: Das nennst du ein Problem? Das macht doch die KI! Eine Erfolg versprechende Bewerbung für den Posten des CEO von Apple schreiben? Eine zehnbändige Geschichte von Andorra im 20. Jahrhundert verfassen? Den nächsten Strandurlaub am Nordpol planen? Selbst Leute, die denken, KI wäre ein Computervirus oder die Selbsthilfegruppe von Renate Künast (Künast Intelligence), sagen mittlerweile lässig wie ein Nobelpreisträger: Das ist ein klarer Fall für Jazz GPS Dingsbumms!