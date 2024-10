(SZ) Der „Boom“ ist ein Zustand, der eigentlich allen nur recht sein kann. Alles wächst, gedeiht und floriert, weshalb der Boom auch sehr viel häufiger mit dem schönen Wort „Wirtschaftsblüte“ übersetzt werden sollte, statt bloß mit „Aufschwung“ oder „Konjunkturhoch“. Derartige Begriffe aus den elfenbeinfarbenen Denkerstuben der Ökonomen verderben bloß die schöne Champagnerstimmung, die zu jedem anständigen Boom gehört. Der Boom ist nämlich nicht nur eine Frage der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, sondern auch eine der Geisteshaltung und am Ende vor allem eines: eine große Party; nicht umsonst heißt „Fete“ auf Französisch: „la boum“. Für Deutschland allerdings kann derzeit weder eine Boom- noch eine Boum-Stimmung vermeldet werden, sondern nur ein mittlerer Bums, mit dem die Wirtschaft zum zweiten Mal im Tal der Rezession gelandet ist. So musste der begabte Welterklärer Robert Habeck vergangene Woche leider verkünden, dass sich das von ihm vorausgesagte Miniwachstum für dieses Jahr gemeinerweise schon wieder in ein Minuswachstum verwandelt hat.