(SZ) Goethe, der so viel wusste, dass er in der Quizsendung „Gefragt – Gejagt“ einen brauchbaren Jäger abgeben würde, hat einmal gedichtet: „Im Atemholen sind zweierlei Gnaden: Die Luft einziehn, sich ihrer entladen. Jenes bedrängt, dieses erfrischt.“ Wer atmet, und das tun ja die meisten Menschen, kann das bestätigen. In der Regel bevorzugen Atemholende frische, würzige Luft, wie man sie etwa auf Almwiesen findet, und besonders gnadenreich ist das Einschnaufen, wenn zur Alpenluft noch die Schweinsbratendünste einer Berghütte hinzukommen. Überhaupt favorisieren Kenner raffiniert komponierte Luftgemische, die banale Frischluft ist nur etwas für Amateure. Die verräucherte Kneipe etwa, in welcher der Zigarettenqualm jegliches Licht absorbiert, war einst für Trinker und Dichter ein Luftkurort, in dem sie mal richtig durchschnaufen konnten. Die nikotinhaltige Luft belebte Geist und Gedanken, vor allem das Ausatmen war eine Erfrischung im Goethe’schen Sinn. Leider hat das Rauchverbot diese segensreichen Therapiestätten fast gänzlich zerstört.