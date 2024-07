(SZ) Im Prinzip kann man es sich an den eigenen 4,8 Händen abzählen: Der Tag hat 24 Stunden, und das ist zu wenig, um die Dinge geregelt zu bekommen, kochen, einkaufen, putzen, Wäsche waschen, ach ja, in den Lücken dazwischen die Erwerbsarbeit, und zappzarapp, Tag rum. Hätte der handelsübliche Standardtag eine Stunde mehr, ließe sich – simple Mathematik – das Pensum einer fünftägigen Arbeitswoche bereits in 4,8 Tagen erledigen. Verlängerte man ihn weiter auf 30 Stunden, könnte man schon donnerstags schwungvoll den Griffel fallen lassen. Ganz abgesehen davon, dass es dann auch später fünf vor zwölf ist.

Grundsätzlich ist es ja oft genug viel zu früh fast zu spät. Mancher Pessimist gibt den Zustand der Welt sogar als fünf nach an, was man nur nicht bemerke, weil die apokalyptischen Reiter irgendwo im Stau stehen. Jedenfalls könnte man beim Blick auf die Wetterextreme den leisen Verdacht bekommen, dass die Klimaforschung mit ihrer Warnung ganz verkehrt nicht liegt, wonach sprichwörtlich nur wenige Minuten zum Gegensteuern blieben. Wenige Minuten, gütiger Himmel! Und das sagt ihr uns so spät erst, also seit den Siebzigern? Wie weiter? Die Solarenergie ist ferne Zukunftsmusik, etwas, das nur in Science-Fiction-Filmen oder in China funktioniert, und bisher ist jedes Windrad umgekippt, bevor es die Strommenge für den Betrieb einer Taschenlampe zusammenhatte. In Bayern sind die technischen und mentalen Grundvoraussetzungen für den Aufbau bis heute nicht gegeben, Ursache unklar. Einzig die Kernfusion steht seit 50 Jahren verlässlich kurz vor dem Durchbruch, um die Menschheit aus der Geiselhaft fossiler Energieträger zu befreien und in ein segensreiches Zeitalter zu führen. Allerdings wären sechs Minuten Entwicklungszeit doch etwas komfortabler als fünf. Dem Wunder der Technologieoffenheit würde dann wohl auch noch das Perpetuum mobile entschlüpfen und mit sehr viel Glück sogar das Elektroauto.

Bekanntlich formulierte der Tübinger Klimaforscher Friedrich Hölderlin zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Hypothese: „Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.“ Angesichts der spärlichen Datenlage blieb das zum damaligen Zeitpunkt reine Spekulation. Jetzt allerdings konnte eine Studie zeigen, dass das abschmelzende Polareis die Wassermassen auf dem Planeten dergestalt verlagert, dass sich die Erdrotation verlangsamt – und damit die Tage länger werden. Welch dialektische Lösung hier aufscheint: Der Menschheit läuft die Zeit davon, aber der Klimawandel verschafft ihr sodann wieder welche, und zwar 1,33 Millisekunden auf 24 Stunden. Zugegeben, das mag zu wenig sein, um den Alltag vernünftig geregelt zu bekommen, kochen, einkaufen, putzen, Wäsche waschen, Erwerbsarbeit. Aber wahrscheinlich reicht es dicke, um das Verbrenner-Aus guten Gewissens noch mal zwanzig Jahre nach hinten zu verschieben.