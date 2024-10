(SZ) Der Dichter Arno Holz hat sich einmal die Maske des Schäfers Dafnis vors Gesicht gebunden und in dieser barocken Tarnung ein Bündel höchst erfreulicher „Freß-, Sauff- und Venus-Lieder“ herausgebracht. In einem dieser Gedichte schildert Dafnis, wie er die gegenwärtige und besonders die kommende Jahreszeit zu verbringen gedenkt. Er freut sich, dass es Winter ist, und singt: „Itzt will ich frölig seyn/ bakkt mir ein Ringel-Schwein/ darzu Saulaten. /Stopfft es gantz voll Confäkkt/ daß es noch bässer schmäkkt/ hihr drey Dukahten!“ Dann fragt er noch, ob denn nicht auch „Mägdgens“ da seien, aber das wollen wir hier nicht vertiefen. Das Zitierte reicht zu der diagnostischen Vermutung, dass Dafnis an einem ganz bestimmt nicht leidet, nämlich an jener leicht depressiven Verstimmung, die man Herbstblues nennt und die sich, ist sie erst einmal da, als Winterdepression bis in den Vorfrühling ziehen kann.