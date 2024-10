(SZ) Das Jugendwort des Jahres ist „Aura“, die vom Langenscheidt-Verlag organisierte Abstimmung unter Jugendlichen hat einen Gewinnerbegriff hervorgebracht, mit dem auch Ältere etwas anfangen können. Im Vorjahr war das anders, da siegte das Wörtchen „goofy“: Ein Rätsel war es damals, ein Rätsel ist es geblieben. Aura dagegen, heißt es in der Würdigung, wurde früher esoterisch verstanden, werde nun vom Nachwuchs auch mal scherzhaft dahingesagt und, als Sinnbild des Wertungsdrucks in den sozialen Medien, mit Taxierungen verbunden: Aura +1000. Ein altes Wort in neuen Kleidern also hat jeden Preis verdient. Populär geworden sei es 2020 durch einen New-York-Times-Text über den Fußballer Virgil van Dijk und andere Spieler mit Aura. Früher hätte man Ausstrahlung gesagt, aber Aura klingt erhabener. Selbst jemand, der keinen Schimmer davon hat, dass Aura in der griechischen Mythologie die Göttin der Morgenbrise ist, kann Aura in jede Debatte einpflegen.