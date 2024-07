(SZ) Dass Joe Biden künftig mehr schlafen will als bisher, hat sich herumgesprochen und ist auch an dieser Stelle als ein Schritt in die richtige Richtung begrüßt worden. Doch welche Richtung ist die richtige? Biden selbst lässt die Sache in der Schwebe. Einerseits sagt er, für einen US-amerikanischen Präsidenten nicht untypisch, dass er von einer zweiten Kandidatur nur abließe, wenn Gott, „the Lord Almighty“, herunterkäme und ihn darum bäte. Andererseits sagt er, dass Gott dies nicht tun werde, womit er, für einen US-Präsidenten eher untypisch, an Gottes Willen, untergründig vielleicht sogar an dessen Macht zweifelt, in die Geschicke der Vereinigten Staaten von Amerika lenkend einzugreifen. Damit liegt der Ball, wie man so sagt, bei Gott, und er wird alle Fußballkundigen der Vereinigten Himmelreiche dafür brauchen, ihn rechtzeitig und richtig auszuspielen.