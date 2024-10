(SZ) Wollte man sich ein konturenscharfes Bild davon machen, wie sehr sich der Umgang mit dem Tod und den Toten geändert hat, sollte man durch einen stillen, dämmrigen Kreuzgang gehen und dabei hin und wieder in Durs Grünbeins Gedichtband „Den Teuren Toten“ blättern. Die Epitaphe im Kreuzgang fordern mit einem „Hemme Deinen Schritt, Wanderer!“ zum Innehalten auf und berichten von den frommen Taten, mit denen die hinter ihnen Ruhenden sich den Weg in die Seligkeit gebahnt haben. Anders Durs Grünbein. In seinen poetischen Epitaphen erfährt man beispielsweise von einem Belgier, der auf der Fahrt zur Jagd von seinem Hund versehentlich erschossen wurde. Als das Büchlein 1994 erschien, schrieb Peter Hamm in der Zeit, dass sich darin „das beschädigte Bewusstsein vom Tode … ausplaudert“. En passant streifte Hamm auch die Entsakralisierung und Trivialisierung des Lebens, und wenn man dafür einen aktuellen Beleg bräuchte, fände man ihn bei der Katholischen Nachrichten-Agentur. Sie berichtet aus Berlin, dass die Einäscherung einer Leiche in einem der beiden dortigen Krematorien so viel Energie verbrauche wie eine durchschnittlich beanspruchte Waschmaschine in zwei bis drei Jahren.