(SZ) Das Verhältnis zwischen Preußen und Bayern ist historisch belastet. Wären alle Bayern Franken, und alle Franken so wie Markus Söder, wäre es aktuell wahrscheinlich ähnlich belastet, wie es geschichtlich belastet war, als die Preußen 1866 die Bayern (und die Österreicher) vor sich hertrieben, oder als sich das überwiegend reaktionäre München in den 1920er-Jahren als „Ordnungszelle“ gegenüber dem Sündenbabel Berlin fühlte. In einem Interview hat der bayerische Ministerpräsident gerade wieder seine moderne Ordnungszellen-Ansicht verbreitet: Berlin sei eine „Blase“, die wenig mit Deutschland zu tun habe, und gerade in Bayern dürfe man alles, was man in Berlin nicht mehr dürfe. Dazu fällt einem zum Beispiel ein, dass in Berlin die Leute so schreiben dürfen, wie sie wollen, wohingegen in Bayern die Leute im öffentlichen Dienst so schreiben müssen, wie es Söder will. Und außerdem könnte man auch noch assoziieren, dass der Berliner Regierende zwar kein Ausbund der Verkörperung der Würde des Amtes ist, er sich aber immerhin nicht im Fernsehen zu etwelchen Tätowierungen an seinen primären Geschlechtsteilen befragen lässt, wie das der zu erstaunlichen Geschmacklosigkeiten bereite bayerische Ministerpräsident tat. Wenn der Söder mit dem Söder durchgeht, liegt Aiwanger-Gefahr in der Luft.