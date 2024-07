(SZ) In Bus oder Tram gilt ein moralisches Prinzip, demzufolge der Jüngere seinen Sitzplatz unverzüglich zu räumen hat, wenn in seiner Nähe eine ältere Dame oder ein älterer Herr steht. Ob dieser ethische Grundsatz auf Kant oder Aristoteles zurückgeht, ist in Philosophenkreisen umstritten. Einige dogmatische Vertreter der Branche behaupten sogar, weder der alte Grieche noch der Königsberger hätten sich je zum allgemeinen Sittengesetz des öffentlichen Nahverkehrs geäußert, was angesichts des universellen Anspruchs beider Denker erstaunlich wäre. Aber egal. Fakt ist, dass seit den ersten Busfahrten im 19. Jahrhundert immer wieder Lümmel auftreten, die auf dieses Prinzip pfeifen und damit ihre Generation in Misskredit bringen. Auf Bussitzen sich fläzende Jugendliche dienen häufig als Beleg für den generellen sittlichen Verfall der Jugend, der seit den Zeiten des Gletschermannes Ötzi in aller Welt zu beobachten ist. Andererseits gibt es Mitglieder des 60-plus-Klubs, die es als Unverschämtheit betrachten, wenn ihnen ein Jüngerer den Platz anbietet. Und da ist ja auch was dran. Wer einem Silver Ager den Sitz überlässt, gibt ihm mit hinterhältiger Höflichkeit zu verstehen: „Du siehst gebrechlich aus. Setz dich, Alter.“