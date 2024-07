Annalena Baerbock will nicht aussehen wie ein Totengräber. „Total grau“, diese Leute, sagt sie. Wenn sie sich da mal nicht täuscht.

(SZ) Wenig verbindet den Dichter Theodor Storm mit der Außenministerin Annalena Baerbock, aber manchmal redet der eine so unkontrolliert drauflos wie die andere. Storm wurde in dieser Hinsicht anno 1851 auffällig, als er seine Heimatstadt Husum als „graue Stadt am Meer“ apostrophierte, eine Zuschreibung, die von den Freunden Husums und vom dortigen Stadtmarketing seither mit freundlicher Hartnäckigkeit zurückgewiesen wird. Der Fall Baerbock ereignete sich erst dieser Tage. Die deutsche Außenministerin wurde bei der Veranstaltung „Politik vor Ort“ von den Medien mit den respektablen Kosten für ihre Maskenbildnerin konfrontiert, pro Jahr immerhin 136 500 Euro. Da sie sehr viel im Fernsehen auftrete, antwortete Baerbock, müsse sie wegen des starken Scheinwerferlichts geschminkt werden, widrigenfalls sie wie ein Totengräber aussehe, „weil man total grau ist“.