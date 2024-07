(SZ) Schön, dass jetzt wieder Bilder aus der großen Theaterliteratur Einzug halten in die Welt der politischen Allegorien. In den vergangenen Jahren rief jeder zweite Leitartikler, der Zeuge dramatischer Ranküne und Winkelzüge wurde: „Wie bei House of Cards.“ Der Vergleich mit der berühmten TV-Serie wies den Vergleichenden als geschickten Assoziationshersteller aus, verwies ihn aber zugleich auf das allgemein zugängliche Feld der populären Kultur. Anders gesagt: Vergleiche politischer Niedertracht mit den in „House of Cards“ dargestellten Abgründen erweckten mit der Zeit den Eindruck gehobener Bräsigkeit. Die New York Times hat schon vorige Woche damit angefangen, den Shakespeare-Forscher Stephen Greenblatt und seinen Kollegen Simon Schama zu fragen, in welchem Königsdrama Joe Biden gerade auftritt, wenn er vom Teleprompter abliest, dass die Zukunft wie ein unberührtes weißes Schneefeld vor ihm liegt. Die beiden Sachverständigen konnten sich nicht darauf einigen, welches Shakespeare-Drama Pate stand, aber Schama hatte immerhin eine Patenschaft für Donald Trump parat, nämlich den inkompetenten und lächerlichen Wächter Holzapfel, der in „Viel Lärm um nichts“ immer so schlau daherzureden glaubt, aber im Grunde nur Mist labert.

Für Joe Biden kommt, da sind sich alle Beobachter, Kolumnisten, Analytiker, Reporter und Fachjournalisten einig, nur der alte, des Regierens müde König Lear in Betracht. Wo so viel Eintracht herrscht, ist fraglos derjenige im Vorteil, der einen weiteren Namen ins Match einspeist. Adam Gopnik vom Magazin The New Yorker, vergleicht Joe Biden mit John of Gaunt aus dem Königsdrama Richard III. Sir John hält auf dem Sterbebett eine ganz wunderbare Rede auf sein geliebtes England: „Der segensvolle Fleck, dies Reich, dies England“ heißt es in seinem vom letzten Hauch der Vaterlandsliebe gewärmten Dekalog. Nun kommt man, shakespearianisch montiert, rasch in ein Pathos, das den herrschenden Realitäten eine etwas befremdliche Verlängerung ins Legendenhafte spendiert. Joe Biden ist zwar relativ müde, aber er ist ja, anders als König Lear, am Leben und die Cordelia, die ihn respektive sein Reich retten will, heißt Kamala Harris und wird, im Gegensatz zur Tochter Lears, nicht bösen Intriganten zum Opfer fallen. Andererseits: Weiß man es?

Gut jedenfalls, dass jetzt der Sommernachtstraum beginnt und das Parlament, zumindest in Deutschland – Ferien macht. Auch Olaf Scholz fährt bald in Urlaub. Er wird dort, das hat er in der ARD gesagt, wandern, Sport treiben und lesen. Was genau, hat der Kanzler nicht verraten, weil er erratisch ist wie Prospero aus Shakespeares „Sturm“. Aber bitte daran denken: Einmal hat Scholz im Urlaub die „Hillbilly Elegie“ von J.D. Vance gelesen. Heute wissen wir, dass der Kanzler, wenn er liest, prophetische Kräfte entwickeln kann.