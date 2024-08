(SZ) Der lange Sommerurlaub, so sagen es uns die professionellen Ratgeber, ist die Zeit, um einmal richtig abzuschalten. Am besten an jenen Orten und Gestaden, die der Reiseführer als geeignet bezeichnet, „die Seele baumeln zu lassen“. Der Frage, wie wünschenswert es eigentlich ist, wenn die Seele baumelt, und wo man sie vorher aufhängt, kann hier leider nicht behandelt werden. Abschalten jedenfalls klingt erheblich leichter, ein Knopfdruck, und herrlicher Frieden kommt über uns. Zusammen mit unserer heiteren Seele baumeln wir am Strand in der Hängematte, während die zufriedenen und dankbaren Kinder im Sand mit Muscheln spielen und der Ehepartner gegen seine Gewohnheit keine Mühen scheut, seinen Lieben ein leckeres Mittagsmahl zu bereiten.