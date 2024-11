In England stehen zwar die Kalorienwerte auf den Speisekarten, die Menschen dort essen trotzdem fett. Ist der Mensch überhaupt noch zu retten?

(SZ) Wer entscheidet eigentlich, wenn wir uns entscheiden? Freundinnen und Freunde der guten alten Aufklärung behaupten, es ist das Ich, das vernunftbegabte, souveräne Ego, das als Kapitän des menschlichen Lebensschiffs den Kurs bestimmt. Aber dann grätscht sogleich Sigmund Freud dazwischen. „Von wegen souverän!“, ruft er und stellt dem Ich zwei einflussreiche Quälgeister zur Seite. Der eine ist das Über-Ich, ein moralinsaures Wesen mit krankhaft erhobenem Zeigefinger, und der andere ist das Es, ein „Kessel voll brodelnder Erregungen“, die so anrüchig und verdorben sind, dass wir ihnen allzu gerne erliegen. Wenn beispielsweise das Ich Durst verspürt, fordert das Es einen Kasten Bier, worauf das Über-Ich sagt: „Das ist unter deinem Niveau, trink lieber Champagner!“ So ungefähr funktioniert das, doch Freud, der alte weiße Zigarrenqualmer, ist längst ein Mann von gestern. Heute bieten Neurowissenschaftler ausgefuchste Erklärungen, wie das Gehirn zu Entscheidungen gelangt, und dennoch gibt es gute Gründe für die These, dass nach dem Kopfzerbrechen, ja vielleicht sogar schon davor, der Bauch entscheidet.