(SZ) Es gibt Leute, die sagen, die größte Leistung des Bundeskanzlers Olaf Scholz sei die Verwendung des Wortes „Zeitenwende“ in seiner Rede am 27. Februar 2022 gewesen. Mutmaßlich wird er weniger wegen seiner Regierungskraft in die Geschichtsbücher eingehen, als vielmehr mit diesem Begriff. Er wird damit neben Markus Söder stehen, der seit 2020 bis schätzungsweise 2032 alle vier Jahre gesagt haben wird, dass sein Platz in Bayern sei, er sich aber vorstellen könne, Bundeskanzler zu werden. Was kann man sich nicht alles vorstellen, auch wenn es nie eintreten wird: Söder als Kanzler, die Bahn wird pünktlich, Alice Weidel heiratet Björn Höcke in Las Vegas, das Streiflicht gibt es nicht mehr auf Zeitungspapier. Letzteres ist eine interessante Vision, weil die taz gerade angekündigt hat, sie werde von Oktober nächsten Jahres an wochentags nur noch ungedruckt, also digital erscheinen. Nun ist die taz zwar so ein Babyboomer-Genossen-Ding aus jenen Zeiten, in denen es junge Menschen noch hip fanden, links zu sein oder Grün zu wählen. Andererseits sucht sie in Zeitenwende-Zeiten nach ihrer Zukunft, so wie das auch Markus Söder tut. Und sie möchte dabei witzig bleiben, taz-witzig. Deswegen nennt sie ihr Vorhaben „Seitenwende“. Olaf-Scholz-Humor.