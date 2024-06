(SZ) Die Post, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, war einst eine funktionierende Einrichtung, welche die Menschen miteinander verband und den Zusammenhalt oft besser förderte, als es Kirche, Familie oder das Finanzamt je vermochten. Als man noch richtige Briefe schrieb, per Hand, ohne Emojis und mit ganzen Sätzen, war es der Postbote, dem man die kostbaren Zeilen anvertraute. Auch der Lyrik hat die Post ihren Stempel aufgedrückt, vor allem, wenn sie mit dem Posthorn anrückte, bei dessen Klang, so Eichendorffs lyrisches Ich, „das Herz mir im Leib entbrennte“ – ein Zustand, der in unstillbare Sehnsucht nach düsteren Wäldern, verwilderten Palästen und am Fenster lauschenden Mädchen mündete. Wer solche Orte ansteuerte, nahm die Postkutsche, in der man zwar seine Bandscheiben ruinierte, aber trotz Radbruch, lahmender Pferde und Raubritterüberfall schneller ankam als heute mit der Bahn. Die wichtigste Aufgabe der Post aber war, Liebesbriefe an den Mann oder die Frau zu bringen. Niemand wurde sehnsüchtiger erwartet als der Postillon d’Amour. Mitunter war es der Postmann selbst, der neben dem Botendienst auch die Stelle des Liebhabers übernahm.