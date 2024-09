(SZ) Der „Termin“ hat für sich genommen ja eine eher freudlose Ausstrahlung. Allzu oft sind die nächstliegenden Assoziationen, die mit diesem Begriff verbunden sind, Zahnarzt, Bürgeramt, Steuererklärung, Darmspiegelung oder Jahresendgespräch. Spitzenpolitiker allerdings genießen das Privileg, neben all den oben genannten auch den Ortstermin als wiederkehrenden Eintrag in ihren Kalendern vorzufinden. Man kann zwar den Standpunkt vertreten, so einen Ortstermin hätten unter Nicht-Politikern ohnehin nur Landschaftsvermesser und Tatort-Profiler nötig – ansonsten wüssten ja alle, wie es vor Ort zugeht. Dennoch taugt der politische Ortstermin keineswegs nur dazu, sich mal wieder so richtig schön mit dem Wähler zu connecten, sondern auch zur Horizonterweiterung. Dass dies eine sehr, sehr gute Sache ist, kann selbstredend niemand besser bezeugen als der Bundeskanzler.